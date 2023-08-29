Adliyelerde hükümlüler çalıştırılacak: İşçiler tazminatsız işten çıkarılıyor

Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:43

Güncelleme: 29.08.2023 - 11:43

Adalet Bakanlığı adliyelere yazı göndererek temizlik işlerinde hükümlülerin çalıştırılmaya başlanacağını, bu nedenle harcama birimlerince hizmet alımı usulüyle personel çalıştırılmayacağını bildirdi.

soL'un haberine göre, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde çalışan 85 temizlik personelinin işine bu kapsamda 1 Eylül itibariyle son verilecek.

Çağlayan Adliyesi'nde temizlik personeli olarak 2 yıl önce çalışmaya başlayan bir işçi, 1 Eylül itibariyle işine son verileceğinin kendilerine iletildiğini, tazminatsız olarak işten çıkarılacaklarını söyledi.

Konu hakkında konuşan bir işçi her ay işten çıkış ve girişi yapılarak çalıştığını, adliyede kendisi gibi 85 kişinin bulunduğunu belirtti. İşçi sözkonusu durumun tüm ülkedeki adliyelerde çalışan sözleşmeli personel için geçerli olduğunu ifade etti.

YAKLAŞIK 3 YILDIR TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR

Covid-19 pandemisinin ardından hükümlü çalıştıramayan adliyelerde yaklaşık 3 yıldır temizlik işlerinde taşeron personel çalıştırılıyordu.

Adalet Bakanlığı adliyelere gönderdiği yazıda, Covid-19 pandemisinde açık cezaevlerindeki hükümlülerin izne gönderilmesinin ardından adli ve idari yargı birimlerinin temizlik işlerinde hükümlü çalıştırılmasının imkanı kalmadığını, bu nedenle harcama birimlerine "sınırlı sayı ve süreyle hizmet alımı yoluyla temizlik personeli temin etme" izni verildiğini hatırlattı.

Yazıda Covid-19 izni sona eren hükümlülerin bir kısmının yeniden açık cezaevlerine döneceklerini aktaran Bakanlık, bu nedenle artık harcama birimlerince hizmet alımı usulüyle personel çalıştırılmayacağını bildirdi.

İzinden açık cezaevlerine dönen hükümlülerin gündüzleri yeniden adliyelerde çalıştırılacağı anlaşılırken, bakanlık gerekçe olarak tasarruf tedbirlerini gösterdi.