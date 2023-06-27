HKP'den İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Kuran kursu açılmasına suç duyurusu

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:03

İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hakim, savcı ve personelin çocukları ve gençler için Kuran kursu açılacağını mesajla duyurdu. Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen ücretsiz yaz Kuran kursu 7-20 yaş arasında kız-erkekler için açılacak. 3 Temmuz’da başlayacak ve 11 Ağustos’ta sona erecek Kuran kursu adliyenin mescidinde yapılacak. Mesajda personelin kayıt için adliye mescidi imam hatibini arayabileceği belirtildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi içerisinde Kur’an Kursu açılması girişimine karşı sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk.



MYK Üyemiz ve İstanbul İl Başkanımız Av. Pınar Akbina (@pinarakbina ) : AKP’giller her gün yeni bir uygulamayla Laik Cumhuriyet’imize yeni darbeler… pic.twitter.com/mSD2kst0B5 — HKP (@kurtuluspartisi) June 27, 2023

“ANAYASAYI İHLAL” SUÇLAMASI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; İstanbul Anadolu Adliyesi İdari İşler Sorumluları ve suça konu kararda imzası olan yetkililer hakkında “anayasayı ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işlediklerini belirterek suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları dilekçede şüpheliler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

(Av. Pınar Akbina)

“AKP’GİLLER LAİK CUMHURİYETİMİZE DARBE VURUYOR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, şunları kaydetti:

“Değerli halkımız; Bildiğiniz gibi ülkemizde 21 yıldan bu yana, Nazi Almanyası’nda olduğu gibi ikili bir devlet hüküm sürmektedir. Birincisi, anayasası kadük haline getirilmiş, yasaları uygulanmayan, hukuk tanınmayan norm devleti. İkincisi ise AKP’giller’in ortaçağcı faşist din devleti. Bu ikincisinde hak, hukuk, adalet hiçbir şekilde tanınmaz duruma gelmiştir. AKP’giller her gün yeni bir uygulamayla laik cumhuriyetimize yeni darbeler vurmaktadır.

AKP’giller’in dünyanın en büyük adliyesi olarak övündükleri İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, daha önce Ankara Adliyesi’nde olduğu gibi hâkim, savcı ve personellerin çocukları için Kuran kursu açılmasına karar verildiği haberi yayımlandı.

“BU UYGULAMA ANAYASAYA AYKIRIDIR”

HKP olarak, bu uygulamaya karşı suç duyurusunda bulunduk. Çünkü bu uygulama anayasanın 2’nci maddesinde geçen, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu ilkesine aykırı bir uygulamadır. Çünkü bu uygulamayla dini kurallar, kamusal rejimi belirlemeye devam edecek ve bu uygulamalar yoğunlaşacaktır. Ayrıca adliyelerde hâkim, savcı ve personeller arasında çocuğunu Kuran kursuna gönderen/göndermeyen ayrımı derinleşecek ve artacaktır. Yine başka bir dine mensup veya inancı olmayan insanlarımızın kendisini güvende ve eşit hissetmesi durumu ortadan kalkacaktır. HKP olarak tarihe not düşmeye devam ediyoruz.”