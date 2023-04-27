Son Dakika: Adnan Oktar soruşturmasında 7 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasında yer alan 14 şüphelinin yakalanması için üç ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:11
Son Dakika: Adnan Oktar soruşturmasında 7 kişi adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma devam ediyor.

SİYASİ VE ADLİ MAKAMLARDA KULİS

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin  yakalanarak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

8 KİŞİDEN 7'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan zanlıların bir kısmının polisteki ifade işlemleri sona erdi. Sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 


adnan oktar deprem gözaltı İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kulis lojistik mehdi Operasyon örgüt Paylaşım sahte hesap Samsun Soruşturma sosyal medya suç örgütü şüpheli Terör İzmir

İlgili Haberler

Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin sınırlandırılmasına karar verildi

Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin sınırlandırılmasına karar verildi
Son Dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü davasında verilen cezalar onandı

Son Dakika: Adnan Oktar Suç Örgütü davasında verilen cezalar onandı
Fatih Erbakan'dan canlı yayında 'Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Fatih Erbakan'dan canlı yayında 'Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler