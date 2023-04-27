Son Dakika: Adnan Oktar soruşturmasında 7 kişi adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:11

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma devam ediyor.

SİYASİ VE ADLİ MAKAMLARDA KULİS

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar'a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun'da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

8 KİŞİDEN 7'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan zanlıların bir kısmının polisteki ifade işlemleri sona erdi. Sorgusu tamamlanan 7 şüpheli bugün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.