Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı aranan Ali Kasap yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı aranan Ali Kasap yakalandı

19.06.2026 15:58:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantılı aranan Ali Kasap yakalandı

Isparta’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı, hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Kasap yakalandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Ali Kasap isimli şahıs İstiklal Caddesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

"On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kasap'ın, 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu ve bu kapsamda hakkında yakalama kararlarının bulunduğu belirtildi.

İlgili Konular: #adnan oktar #yakalandı #suç örgütü

İlgili Haberler

Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi kaçmak isterken yakalandı!
Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi kaçmak isterken yakalandı! 'Adnan Oktar' suç örgütünün kilit isimlerinden Serdar Dayanık, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yurt dışına yasa dışı yollardan kaçmak isterken Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Adnan Oktar’ın kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği
Adnan Oktar’ın kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği Yeni infaz düzenlemesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ceza infaz kurumunda hareketlilik yaşanırken, Adnan Oktar’ın da tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı.
İstanbul'da Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma
İstanbul'da Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' içerikli paylaşımlara yönelik başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.