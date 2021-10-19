ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül'den, aşı karşıtlığının tarihsel sürecine ilişkin çalışma
Gamze Burcu Gül, aşı karşıtı söylemlerin günümüzde sosyal medya aracılığıyla yayıldığına dikkat çekerek “İnfodemi (bir hastalık hakkında hızla yayılan doğru ve yanlış bilgiler) pandemi kadar tehlikeli” uyarısında bulundu.
Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini gösterirken salgınla birlikte kamuoyunun gündemine “aşı karşıtlığı” da girdi. Aşı karşıtlığı yeni bir kavram değil. Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, aşı karşıtlığını tarih üzerinden örneklendirdiği ve infodemi riskine dikkat çektiği “İnfodemi de pandemi kadar tehlikeli” başlıklı çalışmasını Cumhuriyet’le paylaştı. Aşı karşıtlığının Türkiye’de değil, tüm dünyada yükselen “bilim karşıtlığı” akımının bir parçası olduğuna dikkat çeken Gül, “Aslında aşı karşıtlığının tarihi, aşılar kadar eski. Milyonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar imparatorlukları yıkmış, toplumsal yapıları değiştirmiştir. Özellikle çiçek hastalığı kitlesel ölümlere neden olmuştur” dedi.
‘SÖMÜRÜYE KARŞI OLALIM’
Gül, “Aşı karşıtı fikirler çoğunlukla akla, bilime dayanmasa da çok hızlı bir şekilde medya ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılma imkânı buluyor. Araştırmalar gösteriyor ki internet kullanıcılarının yüzde 80’i, sağlıkla ilgili online bilgi arayışına giriyor; bunların yüzde 16’sı aşılarla ilgili arama yapıyor ve bu grubun da yüzde 70’i buldukları bilgilerin tedavi kararlarını etkilediğini belirtiyor” dedi.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Belediyedeki yolsuzlukları anlattı, kovuldu!
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Davutoğlu'dan kaza sonrası ilk açıklama