ADO Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül'den, aşı karşıtlığının tarihsel sürecine ilişkin çalışma

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini gösterirken salgınla birlikte kamuoyunun gündemine “aşı karşıtlığı” da girdi. Aşı karşıtlığı yeni bir kavram değil. Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, aşı karşıtlığını tarih üzerinden örneklendirdiği ve infodemi riskine dikkat çektiği “İnfodemi de pandemi kadar tehlikeli” başlıklı çalışmasını Cumhuriyet’le paylaştı. Aşı karşıtlığının Türkiye’de değil, tüm dünyada yükselen “bilim karşıtlığı” akımının bir parçası olduğuna dikkat çeken Gül, “Aslında aşı karşıtlığının tarihi, aşılar kadar eski. Milyonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar imparatorlukları yıkmış, toplumsal yapıları değiştirmiştir. Özellikle çiçek hastalığı kitlesel ölümlere neden olmuştur” dedi.

‘SÖMÜRÜYE KARŞI OLALIM’

Gül, “Aşı karşıtı fikirler çoğunlukla akla, bilime dayanmasa da çok hızlı bir şekilde medya ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılma imkânı buluyor. Araştırmalar gösteriyor ki internet kullanıcılarının yüzde 80’i, sağlıkla ilgili online bilgi arayışına giriyor; bunların yüzde 16’sı aşılarla ilgili arama yapıyor ve bu grubun da yüzde 70’i buldukları bilgilerin tedavi kararlarını etkilediğini belirtiyor” dedi.