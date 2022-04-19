Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi

19 Nisan 2022 Salı, 17:06

Geçen pazar günü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yaşanan olaya göre; Salih ve Hacer A. çifti, 6 yaşındaki oğulları T.A.’yı, öksürük şikayetiyle gece saatlerinde hastanenin acil servisine götürdü.

Burada muayene edilen çocuğa doktor tarafından adrenalin iğnesi yazıldı. İğne yapıldıktan birkaç dakika sonra fenalaşan T.A., kusarak bayıldı. Kalbinde çarpıntı ve spazm oluştuğu belirlenen T.A., burada yapılan tedavinin ardından 9 saat sonra kendine geldi ve taburcu edildi.

"ÇOCUĞUM ANSIZIN BAYILDI"

Baba Salih A., olayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 3'te çocuğum, sahura kalktığımızda, boğazından dolayı hırıltısı falan vardı, ondan dolayı rahatlaması için Kadirli Devlet Hastanesi'ne gittik. Eşimle beraber girişleri yaptırdıktan sonra ne tespit yapılacağını evraklara yazdı, iki tanede iğne verdiler. Daha sonra gözlemin önündeki enjeksiyon tarafına geçtik. İğnesini yaptırdıktan sonra hemşire çocuğun nabzında düşüklük olup olmadığını sordu, ben de ‘yok’ dedim. Tekrar ‘Damardan yapılıp yapılmayacağını doktora sorun’ dedi.

Biz de tekrar gittik çocuğumuzla beraber, doktor hanıma sorduk, damardan olacağını söyledi. Hemşirelere o talimatı verdik. O şekilde damardan girdiği sırada çocuğum ansızın bayıldı, çırpındı, kusmalar geldi, gözü kaydı, morardı. Daha sonra acil bölümüne alındı. Şans eseri uzman doktorun gelmesiyle, verdiği talimatlarla çok şükür atlatıldı. Bugün Kadirli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunduk."

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Anne Hacer A. ise "Oğluma iğne yapılır yapılmaz, 30 saniye geçmedi daha, ayağa kalkmadan oğlumun ağzından burnundan fışkırırcasına kusma geldi. Oğlum kucağımda morardı, morarınca yüzüne baktım, nefesi kesildi yani. Ben 'Oğlumu öldürdünüz' diye bağırdım, çığlık attığımı hatırlıyorum. Sonra herkes geldi, başımıza geldi, birisi çocuğu kırmızı alana götürdü, acil müdahale yerine. Orada ben arkalarından koştum gittim, oğlumu makinalara bağladılar, kalp krizi geçirdiğini söylediler. Verdikleri ilaç adrenalinmiş" dedi.

Çocuğun ailesi, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek sorumlulardan şikayetçi oldu. Olayı doğrulayan Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi, acil serviste yanlış tedavi uygulayan doktor ve hemşire hakkında idari soruşturma başlatıldığını söyledi.