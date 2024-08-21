Adres: Adana... Sokak ortasında başından vurulan kişi öldü

Adana’da sokak ortasında silahlı kavgada başından vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:14
Adres: Adana... Sokak ortasında başından vurulan kişi öldü
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Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde, 19 Ağustos günü Cafer Gültekin (35), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi, Cafer Gültekin’i tabanca ile başından vurup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin’i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.

Polisin olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.


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