Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:46

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:46

Adres değişikliği konusu son zamanlarda birçok yurttaşın merak ettiği konuların başında geliyor. Birçok yurttaş arama motorlarında nasıl adres değişikliği yapabileceğini araştırıyor. Peki Adres değişikliği nasıl yapılır? Adres bildirimi nasıl yapılır? e-Devlet'ten adres değişikliği nasıl yapılır?

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet, Türkiye'de vatandaşların birçok kamu hizmetine kolayca erişebildiği ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebildiği bir platformdur. E-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlerden biri de adres değişikliğidir. Vatandaşlar, taşındıkları yeni adreslerini E-Devlet üzerinden güncelleyerek resmi kurumlar, belediyeler ve diğer kuruluşlarla iletişimlerini en güncel şekilde tutabilirler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-DEVLET ŞİFRESİ EDİNİN VEYA MOBİL İMZA AKTİF EDİN

E-Devlet'e giriş yapabilmek için E-Devlet şifresi veya mobil imza gereklidir. Eğer daha önce E-Devlet şifresi almadıysanız PTT şubelerinden veya e-Devlet kapısına başvurarak şifrenizi edinebilirsiniz. Mobil imza kullanmak isterseniz, ilgili mobil operatörünüzden bu hizmeti aktif hale getirebilirsiniz.

E-DEVLET KAPISI'NA GİRİŞ YAPIN

E-Devlet şifrenizi veya mobil imzanızı kullanarak E-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

KİMLİK DOĞRULAMASI YAPIN

E-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir. Bu adımda T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi veya mobil imzanızı kullanarak kimlik doğrulamasını tamamlayın.

ARAMA ÇUBUĞUNA "ADRES DEĞİŞİKLİĞİ" YAZIN

E-Devlet Kapısı'nın ana sayfasında bulunan arama çubuğuna "Adres Değişikliği" yazarak ilgili hizmeti arayın.

ADRES BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEYİN

"Adres Değişikliği Bildirimi" sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada mevcut adres bilgilerinizi ve yeni adres bilgilerinizi eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.

GÜNCELLE BUTONUNA TIKLAYIN

Adres bilgilerinizi girdikten sonra "Güncelle" veya benzeri bir butona tıklayarak işlemi tamamlayın.

ONAY VE BELGE TALEBİ

İşlemi tamamladıktan sonra sistem size bir onay ekranı sunacaktır. Bilgilerinizin doğru olduğundan emin olduktan sonra onay verin. Ayrıca sistem belge talep ederse, gerekli belgeleri tarayarak yükleyin.

Tüm adımları başarıyla tamamladığınızda adres değişikliği işleminiz E-Devlet üzerinden kaydedilmiş olacaktır. Ayrıca bu bilgi ilgili resmi kurumlarla da paylaşılacaktır.



