Adres Mersin: Muz serasını 'esrar bahçesi'ne çevirmişler
Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir muz serasına yapılan operasyonda, 7 bin 300 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişide adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, Bozyazı ilçesinde bir muz serasında kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Bunun üzerine belirlenen seraya operasyon yapan ekipler, 7 bin 300 kök kenevir bitkisi, 17 kilo kubar esrar ile hassas terazi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan K.Y. ve Ü.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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