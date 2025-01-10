Adres sorduğu kişiyi 'Ne demek bilmiyorsun' deyip vurmuştu: Bursa'daki kafe saldırganı yakalandı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 17:34

Güncelleme: 10.01.2025 - 17:35

Merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki bir kahvede önceki akşam 43 yaşındaki saat satıcısı E. Ö. silahla ayağından vurulmuştu. Hayati tehlikesi bulunmayan şahsı 30 yaşındaki Muhammet Ak isimli garsonun vurduğu belirlendi.

Saldırganın Osmangazi ilçesindeki bir kafede park meselesi yüzünden 2 ay önce tartıştığı E. Ö. isimli şahsa kin beslediği, sık sık geldiğini bildiği kafede ise önceki gece silahla saldırı olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Silahlı saldırganın olaydan önce kafe çevresinde tıbbi maske ile yüzünü gizleyerek keşif yaptığı, olaydan sonra da maske ile kaçtığı belirlendi.

120 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri Muhammet Ak isimli şahsı Yıldırım’daki ikametinde 24 saat geçmeden gözaltına aldılar.

YARALININ DURUMU AĞIR

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü Muhammet Ak’ın ifadesinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin de bulunmadığı bildirildi.