Bursa'da bir garip hayır işi! Sürekli tartıştığı komşusu taşınınca lokma dağıttı

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:43

Güncelleme: 10.01.2025 - 11:19

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, reklam ve matbaa işletmecisi Ayşe Sevgi, uzun süredir çeşitli sebeplerle tartıştığı komşusu klima tamircisi S.K.’nin taşınmasını dükkanının önünde lokma dökerek kutladı. Sevgi, komşusunun taşınmasının yalnızca kendisini değil, tüm mahalle esnafını sevindirdiğini belirtti.

Uluyol Mahallesi’nde yan yana dükkânları bulunan Ayşe Sevgi ile klima tamircisi S.K. arasındaki anlaşmazlık, park yeri tartışmasıyla başladı. Zamanla büyüyen tartışmalar, Sevgi’nin elektrik kablolarının kesilmesine kadar ilerledi. Sevgi, "Kendisi benim elektrik kablolarımı izinsiz kesti. Sürekli kavga ve husumetle geçen bu dönemin bitmesine çok sevindik." ifadelerini kullandı.

"KURBAN KESECEKTİK AMA LOKMA YETERLİ OLDU"

S.K.'nin dükkanını boşaltma kararı almasıyla rahat bir nefes alan Sevgi, taşınmayı kutlamak için mahallede lokma dağıttı. Kutlama sırasında "Mahallemiz bir musibetten kurtulması hayrıdır" yazılı bir pankart da dikkat çekti. Sevgi, "Asıl niyetimiz kurban kesmekti ama değmeyeceğini düşündük. Lokma döktürmek yeterli oldu." dedi.

S.K.'nin taşınma sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Sevgi, "Komşuluk gerçekten çok önemli. Eşyalarını tamamen alıp buradan gittiğinde, davullu zurnalı eğlence yapmayı düşünüyorum," dedi.