Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürdüler
Karaman'da, adres soran 3 kişiyle aralarında tartışma çıkan Mehmet Deniz Balcı (17) bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi, Barış Dikici (42) ise yaralandı. Kaçan 3 kişi, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı.
Olay, gece Güneyyurt beldesinde meydana geldi. Barış Dikici ve Mehmet Deniz Balcı ile 2 arkadaşının yanına, yol kenarında araç içinde oturdukları sırada, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı.
3 kişi, iddiaya göre Yukarıçağlar köyüne nasıl gidileceğini sordu. Bu sırada taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup tartışma esnasında araçlarından indi. Balcı ve Dikici, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Deniz Balcı, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Dikici de ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Karaman'daki hastaneye sevk edildi.
Otomobille kaçan 3 kişi ise Başyayla ilçesi çıkışında jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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