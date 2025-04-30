Adrese baskın... Kırıkkale'de 'kaçak ürün' ticareti: 2 gözaltı
Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi.
Y.K. ve K.C. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 100 adet elektronik sigara, 17 kilogram kıyılmış tütün ve 4 paketlenmiş tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konuldu.
İŞLEM BAŞLATILDI
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Kırıkkale
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