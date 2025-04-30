Adrese baskın... Kırıkkale'de 'kaçak ürün' ticareti: 2 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adrese baskın... Kırıkkale'de 'kaçak ürün' ticareti: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:38

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

Y.K. ve K.C. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 100 adet elektronik sigara, 17 kilogram kıyılmış tütün ve 4 paketlenmiş tütün ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konuldu.

İŞLEM BAŞLATILDI

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kırıkkale

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