Adrese baskın yapıldı: Uyuşturucu madde ticareti yapan çift tutuklandı

İzmir’in Bergama İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli çift, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Adrese baskın yapıldı: Uyuşturucu madde ticareti yapan çift tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:43

Edinilen bilgiye göre Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde dün gerçekleştirilen operasyonda, S.K. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Bergama #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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