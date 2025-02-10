Osmaniye'de sır olay: 77 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hilmi Telli evinde ölü bulundu.
Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Telli Mahallesi’nde, yalnız yaşayan Hilmi Telli’nin (77) evinden çıkmadığını fark eden kardeşi Fevzi Telli evine bakmaya gitti.
HAREKETSİZ BULUNDU
Pencereden abisinin yatakta hareketsiz yattığını gören Fevzi Telli’nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Hilmi Telli’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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