Mersin'de kaçak kazıya suçüstü! Ekipler 4 kişiyi yakalandı
Mersin’de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlar olduğunu belirledi.
4 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
Bunun üzerine iki ilçede operasyon yapan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kazı yaptıkları yer de suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2’şer adet detektör, kulaklık, kazma, beton delici ve 1 adet jeneratör ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #KAÇAK Kazı #kaçak
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İmamoğlu farkı açıyor!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- MSB'den açıklama geldi!
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!