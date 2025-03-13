Mersin'de kaçak kazıya suçüstü... 4 şüpheli yakalandı!

Mersin'de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin'de kaçak kazıya suçüstü... 4 şüpheli yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:55

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlar olduğunu belirledi. Bunun üzerine iki ilçede operasyon yapan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kazı yaptıkları yer de suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2'şer adet detektör, kulaklık, kazma, beton delici ve 1 adet jeneratör ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #gözaltı #KAÇAK Kazı #Mersin #Operasyon

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