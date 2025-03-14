Adreslere baskın yapıldı... 4 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü IŞİD’e finansman sağladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslere baskın yapıldı... 4 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:00

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma gerçekleştirdi.

4 GÖZALTI

Bu kapsamda, sabah saat 07.00’de İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #gözaltı

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