Adreslere baskın yapıldı... 4 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!
İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü IŞİD’e finansman sağladıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma gerçekleştirdi.
4 GÖZALTI
Bu kapsamda, sabah saat 07.00’de İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürerken, firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #gözaltı
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