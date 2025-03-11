Adreslere baskın yapıldı... Aksaray'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adreslere baskın yapıldı... Aksaray'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:10

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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