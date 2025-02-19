Adreslere baskın yapıldı... Jandarmadan Samsun'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslere baskın yapıldı... Jandarmadan Samsun'da 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:23

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu Y.Ş. (34), F.Ş. (43), R.Ö. (34) ve C.Ç'nin (40) uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 220 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza hapı, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 94 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Samsun

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