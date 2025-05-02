Adreslere baskın yapıldı... Kars'ta 'silah kaçakçılığı' operasyonu:4 gözaltı
Kars'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda, Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.
4 GÖZALTI
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y, M.G, G.G. ve M.K. gözaltına alındı.
Ekiplerce ev ve eklentilerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 43 tabanca mühimmatı, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Kars #silah #silah kaçakçılığı
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