Adreslere baskın yapıldı... Kars'ta 'silah kaçakçılığı' operasyonu:4 gözaltı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 10:52

Güncelleme: 02.05.2025 - 10:54

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda, Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.

4 GÖZALTI

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.Y, M.G, G.G. ve M.K. gözaltına alındı.

Ekiplerce ev ve eklentilerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 43 tabanca mühimmatı, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.