Adresleri belirlendi... Nevşehir'de 'tefeci' operasyonu: 3 tutuklama
Nevşehir'in Avanos ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler H.A, E.A, T.G, N.U. ve E.A. gözaltına alındı.
3 TUTUKLAMA
Aramalarda, 1 milyon 790 bin lira değerinde 5 senet, 61 boş senet, 2 borç defteri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, T.G. ve N.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #tefeci #Tefecilik
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