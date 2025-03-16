Adresleri belirlendi... Nevşehir'de 'tefeci' operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:02

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kalaba beldesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler H.A, E.A, T.G, N.U. ve E.A. gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Aramalarda, 1 milyon 790 bin lira değerinde 5 senet, 61 boş senet, 2 borç defteri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, T.G. ve N.U, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.