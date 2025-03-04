Ekipler harekete geçti! Başkentte 'tefecilik' operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:42

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve tehdit suçlarını" işleyen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Altındağ ve Pursaklar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Aramalarda, alacak kayıtlarının yazılı olduğu 2 ajanda, müştekiler tarafından imzalı 2 senet, 36 kredi kartı, 553 kredi kartı slipi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.