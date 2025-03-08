İki ilde tefecilere operasyon: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:05

Güncelleme: 08.03.2025 - 10:05

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen "tefecilik" suçuna yönelik Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçesi ile Konya ilinde arama ve yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 50 adet senet, 15 adet çek, 1 adet müşteki ve şüpheli arasında imzalanan alacak verecek protokolü, 1 adet müştekiye ait vekaletname ve 1 adet alacak verecek kaydı olan dökuman ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. (54), G.Y. (45) ve H.K. (43) adlı şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.