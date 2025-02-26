Adresleri tespit edildi: İstanbul'da iş yerini kurşunlayan 7 şüpheli tutuklandı
Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bir iş yerine yönelik farklı tarihlerde gerçeklesen 3 ayrı kurşunlama olayına yönelik yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Pendik İlçesinde bulunan "Çorba" isimli iş yerine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olayına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı plakasız motosiklet üzerinde gelen kasklı 2 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti.
7 TUTUKLAMA
Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kocaeli ilinde ve Esenyurt, Beyoğlu, Kartal ilçelerinde bulunan toplam 5 adrese Özel Harekat ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük 3 şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.
Etiketler: #kurşunlama #Kurşun
En Çok Okunan Haberler
-
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!