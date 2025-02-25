İzmir'de evlat dehşeti... Babasına kurşun yağdırdı!

Kınık ilçesinde A.M. adlı kişi, tartıştığı babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de evlat dehşeti... Babasına kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:00

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde bugün sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. (25) ile baba Metin Malgaz (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz’a ateş açtı. Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise, kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #ateş #Baba #İzmir #Soruşturma

İlgili Haberler

Edirne'de korkunç olay: 19 yaşındaki şahıs babasını bıçakladı!

Edirne'de korkunç olay: 19 yaşındaki şahıs babasını bıçakladı!
Evlat dehşeti... Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü!

Evlat dehşeti... Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü!
Baltayla saldırdığı babasını öldürüp jandarmaya teslim oldu

Baltayla saldırdığı babasını öldürüp jandarmaya teslim oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler