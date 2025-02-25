İzmir'de evlat dehşeti... Babasına kurşun yağdırdı!
Kınık ilçesinde A.M. adlı kişi, tartıştığı babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir’in Kınık ilçesine bağlı kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde bugün sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. (25) ile baba Metin Malgaz (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz’a ateş açtı. Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise, kaçarak kayıplara karıştı.
Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Yeşim Salkım'dan Sinan Akçıl'a: Oğlum seni tanırım...
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- CHP'li belediyeye 'konser' operasyonu
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- 'Bu kısmı sevindirici...'
- ‘En az Erdoğan kadar siz de sorumlusunuz’
- Dünyaca ünlü koy imara açıldı!