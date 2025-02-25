İzmir'de evlat dehşeti... Babasına kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:14

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde bugün sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. (25) ile baba Metin Malgaz (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz’a ateş açtı. Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise, kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.