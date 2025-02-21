Adreslerine baskın yapıldı! 'Sosyal medya' dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Gaziantep’te, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Adreslerine baskın yapıldı! 'Sosyal medya' dolandırıcılarına operasyon: 5 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:23

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

ADRESLERE BASKIN!

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirilirken sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #sosyal medya

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