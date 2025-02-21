Afacanlar ve yetişkinlerin kar topu savaşı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:45

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:45

Kocaeli’de hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olduğu gün, çocuklar soluğu sokakta aldı. Bir grup çocuk, eğlenceli vakit geçirmek için seyir halindeki araçlara kar topu atmaya başladı.

O anlardan biri ise ilginç bir görüntüye sahne oldu. Kar topuna hedef olan bir servis aracı durarak, sürücü ve yolcuların da çocuklara kar topu atarak karşılık verdiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Yetişkinler ve çocukların kahkahalar eşliğinde süren kar topu savaşı, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.