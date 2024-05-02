AFAD açıkladı: Hatay'da deprem meydana geldi!
AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 21.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.
AFAD'IN AÇIKLAMASI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-05-02
Saat:21:23:33 TSİ
Enlem:36.22333 N
Boylam:36.0425 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/wwbwbIE3AX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Can Atalay'la ilgili yeni karar!
- Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!
- Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına telefon
- Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
- 'Süpürün' emrine ilişkin Vali Gül'den açıklama
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi!
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!