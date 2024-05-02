AFAD açıkladı: Hatay'da deprem meydana geldi!

AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 21:40
AFAD açıkladı: Hatay'da deprem meydana geldi!
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 21.23'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.

AFAD'IN AÇIKLAMASI


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