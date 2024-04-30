Son Dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Konya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:14
Son Dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 5.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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