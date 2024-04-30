Son Dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Konya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya Doğanşehir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 5.31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanhisar (Konya)
Tarih:2024-04-30
Saat:11:03:26 TSİ
Enlem:38.22194 N
Boylam:31.58417 E
Derinlik:5.31 km
Detay:https://t.co/TqY3Qy9xGK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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