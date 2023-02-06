Türkiye ayakta: 9 şehrin AFAD acil durum iletişim numaraları
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu... Bölgede çalışmalar sürerken; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın il müdürlüklerinden, depremin etkili olduğu bölgelerden de bilgi alınabiliyor. İşte acil durumda bilgi almak için AFAD il müdürlüklerinin telefon numaraları...
Türkiye bugün korkunç bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde 1498 kişi hayatını kaybetti.
Son olarak Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; depremde arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Adana'daki il müdürlüklerinden de bilgi alınabiliyor.
Depremin etkilendiği bölgelerde AFAD il müdürlüklerinde telefon numaraları şöyle…
- AFAD Mardin: 0482 212 3740
- AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
- AFAD Hatay: 0326 112 0000
- AFAD Maraş: 0344 221 4991
- AFAD Antep: 0342 428 1118
- AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
- AFAD Urfa: 0414 313 7290
- AFAD Malatya: 0422 212 8432
- AFAD Adana: 0322 227 2854
Öte yandan AFAD'ın mobil uygulamasından da çağrı yapılabiliyor.
CİMER'DE "DEPREM ACİL" BAŞLIĞI KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLADI
Şanlıurfa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki acil durum ve deprem toplanma alanlarının listesini paylaştı.
Valiliğin açıklaması şöyle:
“#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://sanliurfa.afad.gov.tr/ilimizde-bulunun-toplanma-alanlari#”
GAZİANTEP'TEKİ ACİL TOPLANMA MERKEZLERİ
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'teki acil toplanma merkezlerini duyurdu.
#Gaziantep genelinde acil toplanma merkezlerimiz bunlar.— Fatma Şahin (@FatmaSahin) February 6, 2023
Ayrıca belediyemize ait tüm tesislere, merkezlere, spor salonlarına, MSM’lere #deprem’den etkilenen ve dışarıda olan vatandaşlarımız sığınabilir.
Yeme içme gibi temel ihtiyaçlar da merkezlerimize yönlendirilecek. pic.twitter.com/cjM2GOTU5U
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