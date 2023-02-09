AFAD Başkanı Yunus Sezer kimdir? Yunus Sezer kaç yaşında, nereli?
AFAD Başkanı Yunus Sezer merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin açıklamaları ile kamuoyu karşısına çıkıyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer kimdir? Yunus Sezer kaç yaşında, nereli?
AFAD Başkanı Yunus Sezer 'Ulaşılamayan bir bölgemiz yok' açıklaması ile gündeme geldi.
YUNUS SEZER KİMDİR?
Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya geldi. Sezer; ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:
(Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,
(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili,
İngiltere’de yurtdışı stajı,
(Giresun) Alucra Kaymakamı,
(Sivas) Altınyayla Kaymakamı,
Siirt Vali Yardımcısı,
(Diyarbakır) Silvan Kaymakamı,
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
Bakan Danışmanı,
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,
Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.
11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.
YUNUS SEZER EVLİ Mİ?
44 yaşındaki AFAD Başkanı Yunus Sezer, Canan Sezer ile evlidir. Çiftin 3 çocuğu var.
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