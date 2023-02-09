AKUT nedir, açılımı ne? AKUT gönüllüsü nasıl olunur?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:51

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 15:51

Arama Kurtarma Derneği (AKUT); mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernektir.

AKUT NE ZAMAN KURULDU?

1994 yılında yaşanan bir dağ kazasının ardından, bir grup dağcının oluşturduğu bu topluluk, ilk kez 1995 yılı Aralık ayında Uludağ'daki Keşiştepe'de yapılan bir arama kurtarma operasyonunda "AKUT" adını kullanmıştır.

1996 yılında resmen kurulan dernek, 1997 yılından itibaren deprem ve sel gibi diğer doğal afetlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılmaya başladı. AKUT 1999 senesinde; Birleşmiş Milletler'in arama kurtarma organizasyonu olan INSARAG'a üye olmuş, 2011 yılında INSARAG gözetmenlerinin denetiminde İstanbul'da yapılan sınavı geçerek "Orta Ölçekli Arama Kurtarma Ekibi" unvanını almış ve Türkiye'de operasyonel sınıflandırmaya giren ilk üye oldu.

AKUT BAŞKANI KİMDİR?

Derneğin bir dönem Onursal Başkanı, "Kar Leoparı" unvanı sahibi ve Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk olan Ali Nasuh Mahruki'dir. 29 Kasım 2016'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Saydun Gökşin derneğin yönetim kurulu başkanı seçilmiştir.

AKU5 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Recep Şalcı ikinci kez derneğin yönetim kurulu başkanı seçilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında Nasuh Mahruki Onursal başkanlık görevinden istifa etti. Ocak 2023 tarihinde Zeynep Yosun Akverdi, AKUT’un yeni ve ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu.

AKUT GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

İstanbul dışından AKUT’a gönüllü olmak isteyen adaylar, öncelikle bulundukları yerde AKUT ekibinin olup olmadığını kontrol etmeli.



AKUT'a gönüllü olmak isteyenler, web sitesindeki “gönüllü olmak istiyorum” bölümünden başvuruda bulunarak ekiplerin aylık periyotlarla düzenlediği gönüllü tanışma toplantısına, ardından sırasıyla temel afet bilinci ve etik-disiplin semineri oryantasyonlarına katılırlar.









