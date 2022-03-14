AFAD, çalışanlarına bozuk yemekten sonra ‘hayır’ yemeği verdi

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

İstanbul’da perşembe gününden beri etkisini sürdüren kar yağışında yurttaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışan AFAD Hasdal Yerleşkesi Yeşilköy Arama ve Kurtarma Birliği’ne bağlı sahada görev yapan personeline dün öğle yemeği olarak nereden alındığı bilinmeyen “hayır yemeği” dağıtıldı. Kendilerine gelen nohut ve pilavın “hayır yemeği” olduğunu gören personel ise şaşkınlık yaşadı. Üzerinde “günlük tüketin” uyarısı bulunan yemeğin ne zaman pişirildiği ve ne kadardır saklandığı ise bilinmiyor. AFAD çalışanları 11 Mart Cuma günü dağıtılan yemeklerin de bozuk çıktığını ve kar yağışının başladığı ilk gün, sahadaki personelin yemek yemeden çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Yeşilköy Arama ve Kurtarma Birliği’nde çalışan arama kurtarma personeli “Yemeğin nereden geldiğini sorduğumuzda, ‘biz yanlışlık yaptık’ yanıtını aldık. Yemeğin üzerinde ‘gün içinde tüketiniz’ yazıyor ancak nereden alındı, ne zaman pişirildi, ne kadar bekletildi bilmiyoruz. Bunun dışında böyle bir ‘kırk’ yemeğinin personele dağıtılması etik değil” ifadelerini kullandı. AFAD personeli, itirazları üzerine akşam için başka yemek geldiğini ancak nereden geldiğinin söylenmediğini öne sürdü. Öğle yemeklerini sahada çalışırken yediklerini söyleyen AFAD personeli, “Kar kürerken ara verip belirlediğimiz uygun bir yerde yemek yiyoruz. Bu şartlar altında bize dağıttıkları ise hayır yemeği” diye konuştu.

Yemeklerin sürekli dışardan geldiğini kaydeden AFAD personeli, “Yeşilköy’deki yerleşkeye Ulaştırma Bakanlığı tarafından geliyordu. Ancak böyle olağanüstü durumlar da bazen konserve veriliyor. Her gün sağlıklı yemek gelecek mi gelmeyecek mi diye bekliyoruz” dedi. Geçen cuma günü gelen yemeğin de bozuk olduğunu kaydeden AFAD personeli, “Mantar yemeği verilmişti ancak yemek bozuktu. Böyle olunca arkadaşlar çöpe döktü. Sorduğumuz zaman herhangi bir açıklama da yapmadılar” diye konuştu.

"TOKTUT"TAN GELMİŞ

Dağıtılan yemeğin üzerinde yer alan etikette, “Çok sevgili Annemiz G.U’nun aramızdan ayrılışının kırkıncı günü olan bugün, annemize bir Fatiha okumanızı dileriz” notu yer alıyor. Yine kutunun üzerinde yer alan “TOKTUT”un sivil toplum kuruluşu olduğu ortaya çıktı. İnternet sitelerinde ise “TOKTUT, açlık sorununa odaklanmış bir yardımlaşma hareketidir ve sosyal sorumluluk ilkesiyle çalışmaktadır. Derin yoksulluk içindeki aileler, gelirini kaybetmiş işsizler, evsizler, yalnız yaşlılar, göçmen kadın ve çocuklar başta olmak üzere açlık sınırında yaşayanlara sağlıklı ve doyurucu öğünler sağlayarak günlük gıda gereksinimlerini karşılamayı amaçlar” bilgileri yer aldı.