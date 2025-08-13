Cumhuriyet Gazetesi Logo
AFAD'dan Balıkesir depremine ilişkin açıklama!

AFAD'dan Balıkesir depremine ilişkin açıklama!

13.08.2025 09:30:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
AFAD'dan Balıkesir depremine ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de depremden etkilenen alanlarda Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) yürütüldüğünü bildirdi.

Başkanlığın X hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) etkin müdahale sonucunda tamamlandığı belirtildi.

Bölgede iyileştirme çalışmalarının TASİP kapsamında aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Sındırgı'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Merkez mahalleler, Alacaatlı ve Kerpit köylerinde incelemelerde bulunulduğu ve devam eden iyileştirme çalışmaları hakkında yurttaşların bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen yerleşim alanlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından ise zarar tespit çalışmalarına devam ediliyor. AFAD ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak üzere uygun alanlar tespit edilerek konteyner kurulumuna hızlıca başlandı."

İlgili Konular: #deprem #Balıkesir #afad #açıklama

İlgili Haberler

Balıkesir’de depremde yıkılan apartmanın sahibi tutuklandı
Balıkesir’de depremde yıkılan apartmanın sahibi tutuklandı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı apartmana ilişkin yürütülen soruşturmada bina sahibi İ.E.K. tutuklanırken, mesul mimar S.S. hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
CHP’li Sarı’dan çağrı: 'Depremzedeler çadıra ulaşamadı'
CHP’li Sarı’dan çağrı: 'Depremzedeler çadıra ulaşamadı' 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine giremeyen depremzedeler ikinci geceyi sokakta geçirdi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bölgede çadır ve acil barınma talebinin karşılanmadığını belirterek yetkilileri eleştirdi. Balıkesir Valiliği ise kırsal mahallelerde konteynerlerle geçici barınma merkezi kurmaya başladı.
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Ağustos 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?