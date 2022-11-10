AFAD deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? AFAD deprem tatbikatı nasıl yapılacak?
AFAD'ın yayımladığı açıklamaya göre, tüm Türkiye'de aynı anda deprem tatbikatı yapılacak. Peki, AFAD deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? AFAD deprem tatbikatı nasıl yapılacak?
AFAD, Düzce Depremi'nin yıldönümünde, tüm Türkiye'de ''Çök-Kapan-Tutun'' deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde tatbikatla ilgili açıklamalar yapmıştı. Yurttaşlar, tatbikatın tarihini ve tüm Türkiye'de aynı anda nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
AFAD DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN YAPILACAK?
Deprem tatbikatı, 12 Kasım 1999 tarihinde gerçekleşen Düzce Depremi'nin yıl dönümünde, 12 Kasım Cumartesi günü saat 18:57'de yapılacak.
DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?
Türkiye genelinde yapılacak olan deprem tatbikatında, tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, ''Çök-Kapan-Tutun'' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını teşvik edecek.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU DEPREM TATBİKATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Düzce Depremi'nin 23. yıldönümünde yapılacak olan deprem tatbikatı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamaları yapmıştı: “Düzce depreminin yıl dönümünde (12 Kasım) 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek.”
AFAD'DAN MESAJ GELDİ
AFAD, ülke çapında gerçekleştirilecek deprem tatbikatı için telefonlara şu SMS'i yolladı: "12 Kasım 18.57'de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” ülke tatbikatı yapıyoruz. Deprem anında yapılması gerekenler için: https://bit.ly/deprem-ani."
ÖĞRENCİ YURTLARINDA DEPREM TATBİKATI YAPILDI
9 Kasım 2022 tarihinde ise AFAD tarafından Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında saat 21:00'de deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat öncesi Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda saat 20:30’da tatbikat bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ayrıca 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.
TATBİKAT YAPILAN İLLER VE YURTLAR
İstanbul- Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu,
İzmir- Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdu
Adana – Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu
Kayseri- Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu
Kahramanmaraş- Avşar Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu
Erzurum- Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu
Van-Aişe Sıddıka Öğrenci Erkek Öğrenci Yurdu
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