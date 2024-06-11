AFAD, depremzedelere verilen kira yardımının sona erdiğini duyurdu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere verilen kira desteği sona erdi. AFAD depremzedelere gönderdiği mesaj aracılığıyla, "12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve sonuncusunu Haziran ayında yaparak tamamlayacağız" diyerek kira desteğinin sona erdiğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından depremzedelere verilen kira desteğinin, AFAD tarafından depremzedelere gönderilen bir SMS (kısa mesaj) yoluyla sona erdiği bildirildi.
AFAD’ın kira yardımı alan depremzedelere gönderdiği mesajı şöyle:
“6 Şubat Depremlerinin büyüklüğü ve etkisi dikkate alınarak daha önceki hiçbir deprem afetinde kiracılara yapılmayan kira destek ödemelerini afetzede kiracı kardeşlerimize de başlatarak bir ilki gerçekleştirdik. Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve sonuncusunu Haziran ayında yaparak tamamlayacağız. Allah milletimizi ve devletimizi her turlu afetten korusun."
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