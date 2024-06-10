AFAD duyurdu: Ankara'da deprem
Son dakika gelişmesi... Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 19.04’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.98 kilometre olarak ölçüldü.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Bala (Ankara)
Tarih:2024-06-10
Saat:19:04:48 TSİ
Enlem:39.48889 N
Boylam:32.92722 E
Derinlik:14.98 km
Detay:https://t.co/waQEOGhyU7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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