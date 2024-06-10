AFAD duyurdu: Ankara'da deprem

Son dakika gelişmesi... Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:13
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19.04’de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.98 kilometre olarak ölçüldü.

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