Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:58
Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi.

Buna göre deprem, 7.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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