Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi.
Buna göre deprem, 7.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [268.32 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-06-11
Saat:09:17:42 TSİ
Enlem:35.01917 N
Boylam:25.30472 E
Derinlik:7.9 km
Detay:https://t.co/IP9n9dlH6E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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