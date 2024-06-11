Son Dakika... AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:58

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 268 kilometre açığında 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu sosyal medya hesabından bildirdi.

Buna göre deprem, 7.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.