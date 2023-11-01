‘Biz de depremzedeyiz’
İzmir’de 30 Ekim 2020’de 117 kişinin can verdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin 3. yıldönümünde Bayraklı ilçesindeki Deprem Anıtı ve parkında anma töreni düzenlendi.
Depremzedeler sorunlarına dikkat çekmek için geceyi çadırda geçirdi.
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, “Bizlere de depremzede muamelesi yapın. 36 ay geçti, bıçak kemiğe dayandı, artık yeter” diye konuştu.
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