AFAD duyurdu: 2 ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.
Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.
??#Kahramanmaraş #Pazarcık #Elbistan Depremlerinden sonra 06 Şubat - 06 Nisan arası 2?4?.9?2?7? deprem meydana gelmiştir.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 6, 2023
?? Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün / 24 saat takip edilmektedir. pic.twitter.com/vKocGpGqz4
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Erdoğan gitsin partisi
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Hortum felaketinde 5 kişi öldü
- Yassıada'yı sudan ucuza kiraladılar