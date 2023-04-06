AFAD duyurdu: 2 ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:03
AFAD duyurdu: 2 ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.


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