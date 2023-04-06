AFAD duyurdu: 2 ayda 24 bin 927 deprem meydana geldi

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:03

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 17:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından 6 Şubat-6 Nisan arası 24 bin 927 deprem meydana geldiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat takip edildiği kaydedildi.