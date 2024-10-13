Bunun adı cinayet! Depremden aylar sonra enkaz altında kaldılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı binanın çöken balkonun altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Bunun adı cinayet! Depremden aylar sonra enkaz altında kaldılar
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İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:47

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı.

Kahramanmaraş depremlerimde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı.

Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı.

Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdi.


Etiketler: #hatay #Balkon #Bina

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