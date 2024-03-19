AFAD duyurdu... Adıyaman ve Malatya'da peş peşe deprem!
AFAD verilerine göre; Adıyaman ve Malatya'da sabah saatlerinde büyüklüğü 3.5 olan peş peşe depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman ile Malatya'da sabah saatlerinde peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 07.26 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve derinliği 6.75 kilometre olan bir deprem yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2024-03-19
Saat:07:26:34 TSİ
Enlem:38.08639 N
Boylam:38.41417 E
Derinlik:6.75 km
Detay:https://t.co/nxqA9gNYP9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ise, saat 07.03 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve derinliği de 6.61 kilometre olarak ölçülen bir deprem meydana geldiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-03-19
Saat:07:03:52 TSİ
Enlem:38.3225 N
Boylam:38.19583 E
Derinlik:6.61 km
Detay:https://t.co/peFhgvBrtj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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