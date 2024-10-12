AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem

AFAD, Erzurum'un Pasinler bölgesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Buna göre, depremin büyüklüğü 3.8 olarak aktarıldı.

AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 23:37

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 23:29'da meydana gelen depremin derinliği ise 4.23 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #afad #Erzurum #deprem

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