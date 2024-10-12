AFAD duyurdu: Erzurum'da deprem
AFAD, Erzurum'un Pasinler bölgesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Buna göre, depremin büyüklüğü 3.8 olarak aktarıldı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Erzurum'un Pasinler ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 23:29'da meydana gelen depremin derinliği ise 4.23 km olarak açıklandı.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Pasinler (Erzurum)
Tarih:2024-10-12
Saat:23:29:20 TSİ
Enlem:39.90972 N
Boylam:41.56167 E
Derinlik:4.23 km
Detay:https://t.co/YpDVTzFvy3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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