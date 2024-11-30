Erdoğan'dan depremzede kadına: 'İki çocuk yetmez'

Yayınlanma: 30.11.2024 - 22:33

Güncelleme: 30.11.2024 - 22:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzede yurttaşlar için konut teslim töreninde konuştu.

Burada Erdoğan'ın bir kadın ile girdiği diyalog gündem oldu. Erdoğan, depremzede kadına 'Kaç çocuk var?' diye sordu. Kadın, "Biri 1, diğeri 2 yaşında, 2 çocuğum var?" yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Ama devam edecek değil mi? İki tane yetmez" dedi.