AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 08:06

Güncelleme: 19.09.2024 - 08:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.