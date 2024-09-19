AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 19, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-09-19
Saat:06:22:50 TSİ
Enlem:34.87556 N
Boylam:24.0425 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/4Uw6dCZPe3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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