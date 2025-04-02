Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:14

Güncelleme: 02.04.2025 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Nisan'da meydana gelen depremler...

2 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:31:18 -.- 1.8 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR)

06:37:07 -.- 2.3 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)

06:30:58 -.- 2.0 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)

02:47:31 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-MECITOZU (CORUM)

02:17:38 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

02:00:18 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

01:39:32 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

01:39:03 -.- 2.2 -.- YENIDOGAN-KOZLUK (BATMAN)

00:50:20 -.- 1.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)