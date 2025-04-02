Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 2 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Nisan'da meydana gelen depremler...

2 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:31:18  -.-  1.8  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                      

06:37:07     -.-  2.3  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                      

06:30:58    -.-  2.0  -.-   IGDEKOY-EMET (KUTAHYA)                      

02:47:31     -.-  1.4  -.-   KUYUCAK-MECITOZU (CORUM)                    

02:17:38  -.-  1.9  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                  

02:00:18    -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                     

01:39:32     -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                     

01:39:03     -.-  2.2  -.-   YENIDOGAN-KOZLUK (BATMAN)                   

00:50:20   -.-  1.1  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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