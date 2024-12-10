AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.95 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 04.59 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 14.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-12-10
Saat:04:59:49 TSİ
Enlem:39.10889 N
Boylam:25.81306 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/53z2fEtQU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Ayvacık #çanakkale #deprem
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