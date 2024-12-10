AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 14.95 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 07:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 04.59 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 14.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Ayvacık #çanakkale #deprem

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