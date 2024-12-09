Son dakika depremi... Osmaniye'de deprem!

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika depremi... Osmaniye'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 15:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Saat 14.35'te gerçekleşen depremin 8.45 km derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #afad #Son dakika #osmaniye #deprem

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