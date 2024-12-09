Son dakika depremi... Osmaniye'de deprem!
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.35'te gerçekleşen depremin 8.45 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2024-12-09
Saat:14:35:39 TSİ
Enlem:37.18583 N
Boylam:36.68361 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/EXwtfsJZvo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #Son dakika #osmaniye #deprem
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