AFAD duyurdu: Dalaman açıklarında deprem!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 21:28

Güncelleme: 19.11.2024 - 21:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.