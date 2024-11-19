AFAD duyurdu: Dalaman açıklarında deprem!
AFAD, Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [21.21 km] Dalaman (Muğla)
Tarih:2024-11-19
Saat:21:19:10 TSİ
Enlem:36.51028 N
Boylam:28.78306 E
Derinlik:13.4 km
Detay:https://t.co/EqhZOU0UTA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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