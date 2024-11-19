AFAD duyurdu: Dalaman açıklarında deprem!

AFAD, Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD duyurdu: Dalaman açıklarında deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 21:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla Dalaman'ın 21.21 kilometre açığında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.


Etiketler: #afad #deprem #DALAMAN

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